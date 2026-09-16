Restyling Maradona, Ass. Cosenza: “ADL può ancora inserirsi, lavori conclusi nel 2030”

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Cosenza aggiorna sui lavori al Maradona e apre al possibile coinvolgimento di De Laurentiis.

Edoardo Cosenza, Assessore del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sui lavori previsti per lo stadio Diego Armando Maradona. Cosenza ha parlato in particolare degli interventi relativi al terzo anello e delle tempistiche del progetto, spiegando che l'obiettivo dell'amministrazione è completare le opere nel 2030, con un anno di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. “I primi lavori per il terzo anello, sono ventiquattro campi, inizieranno con il primo campo dove sperimenteremo diverse tecniche nelle prossime settimane. Ci vorrà tempo per completare tutti. Noi pensiamo di finire almeno un anno prima del previsto i lavori, quindi nel 2030. Non siamo indietro rispetto alle altre città italiane candidate ad ospitare gli Europei, anzi. Noi qui abbiamo già un progetto approvato e siamo molto avanti. Altrove non c’è neanche questo. Inoltre, i nostri lavori di ammodernamento sono più semplici rispetto ad altri stadi”.

Cosenza: “De Laurentiis potrebbe ancora inserirsi”

L'Assessore ha affrontato anche il tema di un possibile coinvolgimento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel progetto di ammodernamento del Maradona. Cosenza ha indicato nel partenariato pubblico-privato una delle strade ancora percorribili, sottolineando però come un eventuale ingresso diventi più complesso con l'avanzamento dell'iter. “Per i lavori allo stadio, De Laurentiis potrebbe ancora inserirsi. Si potrebbe fare un partenariato tra pubblico e privati come prevede il Codice Appalti. Sono previste formule tra pubblico e privato e si dovrebbe trovare una soluzione adeguata. Questa soluzione si complica però man mano che si va più avanti nel progetto”.