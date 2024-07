Baiano: "Dico 'no' all'accentramento di Kvaratskhelia e vi spiego il perché"

"Se gioca più al centro gioca nel traffico e c’è il rischio che s’incaponisca. Non gli cambierei posizione sinceramente".

Francesco Baiano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia può giocare sia da esterno, dove rende meglio, che più accentrato. Nel secondo anno a Napoli ha avuto più difficoltà perché veniva addirittura triplicato.

Se gioca più al centro gioca nel traffico e c’è il rischio che s’incaponisca. Non gli cambierei posizione sinceramente, ma lo farei giocare nella sua comfort zone. Il Napoli deve trovare un’identità, Conte non cambierà molto modulo altrimenti c’è il rischio che la squadra non assimili nulla”.