Baiano difende Insigne: "Solo lui ha le palle ma lo fischiano, assurdo! Gli altri..."

Nella sua intervista a Tuttonapoli.net per commentare la retrocessione della Fiorentina in B nel 1993, l'ex azzurro Francesco Baiano ha dichiarato: "Callejon, nonostante la situazione del contratto, è l'unico che non si risparmia. Nei primi 15' con la Fiorentina ho contato otto attacchi alla profondità. E Insigne? Vogliamo parlarne? E' l'unico giocatore coi cog***ni veri. Tra quelli che si nascondono e quelli che si limitano al compitino, lui è l'unico che tenta la giocata. Per questo viene fischiato: fa errori perché ci prova. Gli altri dove sono? Sta vincendo la paura".