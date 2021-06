Baiano entusiasta: "Che colpo per la Lazio. Sarri è tra i migliori in circolazione"

"La Lazio è un club importante, ora avrà Sarri, uno dei migliori allenatori in circolazione. Non pensavo potesse andare in biancoceleste, ma solo perché credevo nella permanenza di Inzaghi". Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli e ex giocatore di Sarri ai tempi della Sangiovannese, non ha dubbi e crede che la Lazio sia la piazza giusta per il tecnico per ripartire dopo l'anno di stop. Baiano conosce bene Sarri, sia sul campo che come persona, e a Tuttomercatoweb.com ha commentato la notizia del suo ormai prossimo ritorno in panchina:

Sarri e Lotito hanno due caratteri forti, si troveranno?

"Penso che Lotito sia come tanti altri, non vedo possibili problemi. Anche perché se non fosse così Inzaghi non sarebbe rimasto alla Lazio per cinque anni. Credo sia un presidente che lasci lavorare in tranquillità lo staff, poi i risultati come sempre faranno differenza".