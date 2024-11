Baiano: "Farei di tutto per tenere Kvara, ma chi può permettersi 11mln annui in Italia?"

Francesco Baiano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi c’è il Barcellona su Kvaratskhelia, domani ci sarà il PSG e dopodomani lo United. E’ un top club e non è una novità il fatto che piaccia a tutti. Ci saranno società pronte a spendere tanto per lui, a luglio il PSG offrì 11 mln all’anno al calciatore e certe cifre fanno tremare i polsi alla società Napoli. In Italia nessuno si può permettere uno stipendio simile. Farei di tutto per tenerlo, ma bisogna fare bene i conti.

Ranieri? E’ tosto, lo ebbi per 4 anni a Firenze, porta tranquillità e consapevolezza. Non può fare miracoli a Roma, non ha la bacchetta, ma è un allenatore che ti fa dare sempre di più dei tuoi standard. Poi è un tifoso della Roma”.