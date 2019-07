Baiano: "Icardi? Napoli non può essere una seconda scelta! Andrà alla Juve..."

Francesco Baiano, detto Ciccio, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, ove ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione Icardi-Napoli: "La piazza di Napoli non può essere considerata un rimpiazzo, a mio avviso la verità la sa solo lui e i due presidenti. Inoltre, in questo momento credo che il punto della situazione non è la considerazione che Icardi ha del Napoli, ma il fatto che si è ritrovato con nulla, pensava di avere pretendenti dall'Europa e invece sembra quasi non volerlo nessuno. La mia idea, che non è altro che una sensazione, è che Higuain andrà alla Roma liberando il posto alla Juventus per Icardi.

Quanto ad Insigne, andando avanti così come ha fatto lui ha capito di essere un giocatore fondamentale per l'economia del Napoli, e questo non può che infondere in lui fiducia e la giusta carica per iniziare al meglio la nuova stagione".