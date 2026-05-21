Sarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?

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Il Napoli riflette sul futuro della panchina e, secondo Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe cambiato qualcosa nei rapporti con Maurizio Sarri. I tentennamenti del tecnico toscano non avrebbero convinto pienamente la dirigenza azzurra, che da tempo lavora al suo possibile ritorno. Il club di De Laurentiis, infatti, vorrebbe sentirsi la prima scelta dell’allenatore e non avrebbe gradito le riflessioni ancora in corso da parte di Sarri, seguito con forza anche dall’Atalanta di Giuntoli.

Gli altri nomi nel mirino: da Allegri a Italiano

Per questo motivo il Napoli starebbe valutando con maggiore attenzione altri profili. Restano vivi i contatti per Massimiliano Allegri, anche se la situazione dell’ex Juventus è legata pure al Milan. In forte crescita, però, ci sarebbe soprattutto la candidatura di Vincenzo Italiano, allenatore che De Laurentiis apprezza da anni. Il tecnico del Bologna sarebbe da considerare un nome concreto nella lista del Napoli insieme a Sarri, Allegri e, più defilato, anche Fabio Grosso.