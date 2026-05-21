Panchina Napoli, De Maggio: “Non solo Sarri e Allegri, in ascesa il nome di Palladino”

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Nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha fatto il punto sulla panchina del Napoli.

Nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha fatto il punto sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato, la separazione tra Antonio Conte e il club sarebbe concordata da tempo: “L’avventura di Conte si chiuderà domenica sera contro l’Udinese. Il tecnico salentino lo ha comunicato con tempismo un mese fa al presidente Aurelio De Laurentiis, con la società che si è messa subito al lavoro”.

Corsa alla panchina del Napoli

Sul fronte dei possibili sostituti, il quadro resta aperto e in continua evoluzione: “Molti nomi sono venuti fuori ed è tutto vero, ci sono due aspiranti allenatori molto graditi: il ritorno di Maurizio Sarri o Max Allegri. Sul primo c’è anche l’Atalanta su pressing di Giuntoli che verrà annunciato a breve come nuovo direttore sportivo. Allegri, invece, non è detto che lasci il Milan. Tra i due litiganti potrebbe venir fuori il terzo nome. Si parla anche di Vincenzo Italiano, che piace da tempo, ma ad oggi non risultano contatti ufficiali”.

Nelle ultime ore, però, sta prendendo sempre più quota una candidatura alternativa: “In queste ore sono in ascesa in modo clamoroso le quotazioni di Palladino, stimato da De Laurentiis e Manna”.