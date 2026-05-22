Orsi vota Mancini: "Un vincente, se lo prendi vai su una certezza! Ma è diverso da Conte"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Nando Orsi, allenatore ed ex vice di Roberto Mancini: “Quello che è successo a Sarri alla Lazio è particolare, questa situazione in 126 anni di storia non c’è mai stata. L’allenatore era andato con grande entusiasmo, ma si è ritrovato senza mercato, a comunicare col presidente distanza, il pubblico non è andato allo stadio, i risultati non sono arrivati quindi si pensa vada via. Non so come andrà via perchè ha 2 anni di contratto e trattare con Lotito non è semplice e c’è anche la voce che possa sbarcare a Napoli, ma ultimamente pare essere l’Atalanta la destinazione. Il valzer delle panchine quest’anno è più intrigante del calciomercato.

Mancini è un allenatore che vince, può piacere o non piacere ma è uno che vince. Ha carisma e a Napoli starebbe bene perchè ci sono giocatori di altissimo livello e lui è a suo agio con questi giocatori. Non conosco i progetti del Napoli, ma Mancini è una certezza. Mancini è molto decisionista, parla molto con la proprietà, ma vuole l’ultima parola. Però, non è uno alla Conte, si prende responsabilità e non impone la sua volontà. Non è uno che si nasconde dietro gli alibi, Mancini è in questo momento l’allenatore ideale per il Napoli se dovesse andare via Conte, è uno che metterebbe d’accordo tutti. Ha spessore, sembra accomodante, ma ha una personalità ed un carisma che non immaginate. Sa entrare benissimo negli spogliatoi importanti ed ha avuto anche a che fare con presidenti rognosi. Dopo il mercato fatto, centrare la Champions era l’obiettivo minimo. Ma mi aspettavo molto di più, reputo questa stagione sufficiente”.