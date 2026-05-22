Pioli, l'ex agente: "Napoli? No, ha un altro obiettivo per l'anno prossimo"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Stefano Pioli

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Stefano Pioli: “Non ho capito bene perchè Pioli alla Fiorentina abbia fatto male, credo non ci sia stata sintonia tra staff tecnico, allenatore e giocatori. Credo voglia fare un’esperienza all'estero, in Francia o in Spagna, ma se arriva Napoli è ovvio che si valuta.

Al momento mi pare che Sarri sia quello più vicino al Napoli se Conte dovesse andare via. Il calcio di Sarri è fantastico, è divertente, è un personaggio particolare, ma come ha fatto giocare il Napoli, nessuno ci è riuscito, è stato unico. Tutto parlavano di quel Napoli, in Italia e fuori. Al di là di chi sarà l’allenatore, sarà importante capire chi resterà tra i giocatori e chi arriverà. La cosa positiva è che il Napoli sarà di nuovo in Champions e quindi avrà ricavi per poter andare sul mercato con grande attrattiva”.