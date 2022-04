Baiano: "Lavoro di Spalletti era molto difficile, spero vinca lo scudetto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Baiano, ex giocatore di Napoli e Fiorentina

Quest'anno l'impatto maggiore lo ha dato Italiano o Spalletti al Napoli?

"Sinceramente tutti e due. Se tu alleni una squadra che ha lottato negli ultimi anni per non retrocedere, secondo me è più facile fare risultati importanti. Peggio di quello non si poteva fare. Sono arrivati tre giocatori secondo me determinanti, ovvero Torreira, Gonzalez, Piatek. Cabral anche è arrivato, questi due non sono all'altezza di Vlahovic, è un grande talento che può ancora migliorare e diventare tra i migliori cinque in Europa. Spalletti aveva un lavoro difficile, perché doveva portare la squadra minimo al quarto posto: vincere non è semplice e non è così scontato. Il Napoli è una squadra forte, mi auguro vinca il campionato, ma ci sono squadre che non sono migliori, ma sullo stesso livello del Napoli".