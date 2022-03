Baiano pazzo di Osimhen: "Ha la voglia di vincere e non ha paura di niente"

"Il Napoli a Verona ha dato un segnale molto forte, non era facile rialzarsi dopo la sconfitta contro il Milan".

L'ex attaccante di Napoli e Fiorentina, Ciccio Baiano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è un giocatore che ha la voglia di vincere, che non si tira mai indietro. Nonostante la mascherina si butta su tutti i palloni e non ha paura di niente.

Quale squadra ha più voglia di vincere lo scudetto? Tutti hanno voglia di vincere, sono tutte squadre allo stesso livello. Sarà una battaglia fino alla fine e la consapevolezza di essere forti sarà determinante. Il Napoli a Verona ha dato un segnale molto forte, non era facile rialzarsi dopo la sconfitta contro il Milan. Passava molto da Verona, non dimentichiamo che gli esperti dopo il Milan avevano detto che il Napoli non aveva personalità ed invece la squadra ha dimostrato il contrario. E’ una squadra come tutte le altre, ha punti forti e punti deboli. La penso come Spalletti che la squadra è forte, poi se vincerà non lo so ma sicuramente ha la possibilità di farlo”.