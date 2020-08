Baiano: "Per il 4-2-3-1 serve un centrocampista con altre doti e il sacrificio di Insigne e Politano"

Ciccio Baiano, ex attaccante, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il 4-2-3-1? Si rinuncia ad un centrocampista. Bisogna vedere se il Napoli riuscirà a trovare l’equilibrio. Insigne e Politano devono fare un gran lavoro e possono trasformare il modulo in un 4-4-1-1. Servirebbe un centrocampista con caratteristiche diverse. Con il lavoro si può fare tutto, poi ci sono elementi che a 2 non possono giocare. Jorginho ha faticato ad esempio con questo modulo. Non è facile coprire il campo in ampiezza. Veretout sarebbe idoneo, lo ha dimostrato”.