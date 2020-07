Baiano predica calma su Lozano: "Un anno per ambientarsi, va testato la stagione prossima"

Francesco Baiano, ex attaccante, si è soffermato sulla stagione di Hirving Lozano nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano è arrivato in un campionato molto diverso. In Olanda giocava in una delle squadre più forti. Io credo che abbia bisogno di essere testato per un altro anno. Quest'anno ha capito la difficoltà della Serie A, il prossimo dovrà fare molto meglio. Quando io dalla Fiorentina andai al Derby County feci una fatica notevole all'inizio, quando arrivi in un campionato nuovo devi ambientarti, capire i tuoi compagni, capire le varie difficoltà".