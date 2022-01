Balbo: "Tagliafico straordinario, sarebbe grande colpo! Vi presento Alvarez"

Abel Balbo, ex attaccante, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Tagliafico è un giocatore straordinario, sa fare tutto e ha grande esperienza. E’ un giocatore abituato a grandi palcoscenici e per il Napoli sarebbe sicuramente un grande acquisto. Penso che Julian Alvarez sia un grandissimo talento, il miglior in Argentina in questo momento. E' un giocatore molto tecnico che può fare il centravanti-regista, e ha ancora tanti margini di miglioramento perché è ancora un ragazzino. Ha sicuramente personalità da vendere perché nonostante l’età ha trascinato il River nell’ultimo periodo".