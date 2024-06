Baldini sicuro: “Il Napoli con Conte tornerà grande, si giocherà i primi tre posti”

In esclusiva a TMW l'allenatore ha parlato di tanti temi, tra cui il momento del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una carriera importante, tra Serie A, B e C, con il lancio del progetto Carrarese dal 2017 al 2021 che ha dato il là a quello che è stato il sogno che si è concretizzato domenica scorsa, vista la promozione della squadra ora allenata da Calabro. Silvio Baldini aspetta una chiamata, con quella Panchina d'Oro di Serie C del 2022 dopo la splendida stagione al Palermo che resta l'ultima delle tante soddisfazioni raccolte. In esclusiva a TMW l'allenatore ha parlato di tanti temi, tra cui il momento del Napoli.

Torna Antonio Conte in Serie A, al Napoli. Sarà capace di far ritornare subito il partenopei in vetta dopo la stagione difficile che si è appena conclusa?

"Penso di sì. Conte è un grande allenatore, una persona che vive di calcio, molto passionale. Le sue competenze permetteranno al Napoli a giocarsi i primi tre posti del campionato di Serie A".