Ballardini: "Stravedo per Ancelotti, anche se la rosa non è competitiva come Inter e Juve..."

Il tecnico Davide Ballardini a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato i maggiori fatti del momento riguardanti la Serie A: "Napoli? Stravedo per Ancelotti, sa gestire i giocatori di grande spessore, tifo per lui. Sono certo che tornerà competitivo e a lottare con Inter e Juve per il campionato. Anche se la rosa non è così competitiva come Inter e Juve".