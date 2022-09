Ballotta difende Meret: "Quando si prende di mira un calciatore, spesso si esagera"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Ballotta, ex Lazio

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Ballotta, ex Lazio: "Lazio-Napoli sarà un test importante per entrambi. È ancora presto per capire a che livello siamo. Lazio e Napoli ci sono sempre state dal punto di vista del gioco, ma sono state spesso incoerenti nei risultati. È la mancanza di continuità ad incidere sul cammino di ambedue le squadre. L'alternanza tra portieri? Non porta mai a buoni risultati. Un titolare deve esserci, non ha senso altrimenti. Meret nel caso del Napoli ha solo bisogno di fiducia per esplodere definitivamente. Alle spalle di Ospina non ha mai potuto dimostrarlo. Meret e il carattere da leader? Quando si prende di mira un calciatore, poi si vanno ad inventare o ad esasperare i suoi difetti. Essere plateali, sbraitare e urlare ai compagni serve a poco. Ho conosciuto tanti portieri che erano molto teatrali e poi... Serve dare fiducia con l'atteggiamento e la tensione giusta, il resto vale quello che vale. Meret deve continuare sui livelli di questo avvio di stagione, poi tutti questi problemi finiranno nel dimenticatoio. La Lazio? Quest'anno già si vede la mano di Sarri. Questa deve essere la stagione della conferma. La scorsa era di transizione, ma serve dare una risposta anche dal punto di vista dei risultati. Sono sicuro che la Lazio darà fastidio a tanti".