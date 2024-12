Ballotta: "Napoli, blinda Meret. Dove lo trovi un altro come lui?"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Marco Ballotta, ex Lazio: “L’avvio della Lazio mi ha sorpreso, c’erano tante titubanze ed incognita. La partenza è stata importante e il lavoro di Baroni si fa apprezzare. Si sta giocando benissimo le sue carte, con il Parma è stato sfortunato. La Lazio non è tra le prime per caso.

Meret? Deve essere solamente tranquillo, è un portiere di altissimo livello. Le critiche fanno parte del gioco, anche se in questo caso non le capisco. Ha vinto lo Scudetto tra i protagonisti, qualche errore capita anche ai più bravi. Guardate Donnarumma e gli altri… Nessuno è perfetto. Il Napoli farebbe bene a tenerselo stretto e a rinnovarlo. È un signor portiere. Quando hai un giocatore di questo peso, devi valutare anche quanto sia facile o difficile sostituirlo sul mercato. E trovare un altro che garantisce le prestazioni di Meret, ora come ora, non è facile. Prendere un portiere di altissimo livello costa tanto, puntare su un giovane invece comporta l’accettare qualche incognita. Coppa Italia snobbata? Sono competizioni che diventano importanti giocandole… A chiacchiere tutte le snobbano, ma poi tutte vogliono vincerla. Anche il Napoli è una squadra che deve puntarci, così come la Lazio”.