Ballotta sicuro: "Meret ha bisogno di fare almeno un campionato da titolare"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Inter: "Io sono sempre per i portieri italiani, ed è fuori di dubbio che Meret abbia bisogno di giocare. Lui ha necessità di fare un campionato da titolare, ed è stato troppo tempo ai margini, ha bisogno di continuità. Se punti su Ospina, che si vada avanti con lui, ma Meret deve giocare".