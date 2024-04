Balotelli: "Giocatore più forte in Serie A? Dico Lautaro davanti a Osimhen"

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan e oggi in forza all'Adana Demirspor, ha parlato di diverse tematiche su Twitch nel canale Controcalcio

Le ambizioni di rimonta del Milan?

"Io ho vinto una Premier League all'ultimo secondo, quindi si deve giocare fino alla fine perché tutto è possibile. Ma credo sia difficile che l'Inter perda questo scudetto".

Il giocatore più forte della Serie A?

"Dico Lautaro davanti a Osimhen e Leao".

Cosa pensi del caso Acerbi?

"Ci sono ventimila telecamere, ventimila microfoni e non sono riusciti a trovare una prova dell'insulto di Acerbi? Per me ci potrebbe stare un discorso di protezione".