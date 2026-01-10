Balotelli sullo Scudetto: "Inter ha qualcosa in più, ma non sottovalutate il Milan"

In partenza dall'aeroporto di Bergamo per volare a Dubai dove firmerà con l'Al Ittifaq, Mario Balotelli ha parlato anche del campionato di Serie A con particolare riguardo per le sue ex squadre. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com

C'è un po' di rimpianto al Genoa?

"Io l'anno scorso ho avuto offerte importanti. Il Genoa ha fatto la scelta di prendere un allenatore con cui non c'era sto massimo rapporto. Se non avessero fatto questa scelta oggi sarei ancora al Genoa".

Il Milan?

"La mia idea è che Milan e Inter sono nel mio cuore. Il problema mio è che non posso scegliere fra Milan e Inter e nemmeno il Napoli sennò mia figlia mi ammazza (sorride ndr)".

Chi ha qualcosa in più per vincere lo scudetto?

"Bella domanda. Oggi come oggi l'Inter ha qualcosa in più. Il Milan però non è da sottovalutare. E' una squadra pericolosa però, ti dico la verità, se vincesse l'Inter o il Milan sarei felice comunque".

Ti aspettavi l'impatto di Chivu?

"Cristian è un ragazzo fantastico. Averci giocato insieme è stato un onore. E' veramente una bella persona, calcisticamente ne capisce sicuramente più di me. Come allenatore è tanta roba".