Balzaretti entusiasta di Conte: "Ha ribaltato piazza e squadra dopo un decimo posto"

vedi letture

Federico Balzaretti, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha così parlato del grande impatto avuto da Antonio Conte nel suo arrivo al Napoli: "Antonio Conte è il tecnico nuovo che ha inciso di più in questo campionato. Non per il gioco espresso, ma perché prende una squadra arrivata decima lo scorso anno e a livello emotivo ribalta la piazza e la squadra.

Sono uno che ama la parte tattica ma metto quella emotiva e caratteriale ancora prima e non si vedeva un Kvara a rincorrere tutti, partite vinte o stravinte anche senza un calcio fantastico. Lui è fantastico per l’approccio che ha e l’energia della sua squadra. E’ il numero uno per l’impatto che ha sulle squadre che allena".