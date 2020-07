Balzaretti: "Osimhen mi ricorda Cavani, ha fame di gol! C'è una statistica impressionante..."

Federico Balzaretti, ex calciatore, oggi opinionista, ha parlato di Osimhen a DAZN: "Ho un ricordo, era il 2015, con 10 gol divenne cannoniere del Mondiale in Cile e campione del Mondo con la sua Nigeria. Osimhen è il giocatore che più ha calciato in porta in Ligue 1, nel linguaggio nel corpo, nel modo di parlare ai compagni, mi ricorda molto Cavani. E' un attaccante che ha fame, ha voglia di fare gol. A differenza di Milik ha meno palleggio e tiri da fuori, ma maggior presenza in area di rigore".