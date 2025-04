Balzaretti: "Un tifoso del Napoli deve augurarsi questo risultato in Inter-Bayern"

Nel corso di Elastici su Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore Federico Balzaretti ha parlato della lotta Scudetto: "In chiave Napoli? Meglio che l'Inter vada avanti. Su più fronti, nei panni di un tifoso del Napoli, penso che più energie disperdi e più possibilità ci sono che sbagli qualche partita. Inconsciamente qualcosa lasci per strada come energia. Se l'Inter fa 6 punti tra Bologna e Roma... le due trappole sono quelle lì. E poi il Napoli deve vincerle tutte, c'è il Lecce che può essere insidioso, il Parma bisogna vedere se sarà già salvo alla penultima.