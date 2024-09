Baniya, l'ex agente svela: "Interessava al Napoli, ci sono stati dei contatti"

Giovanni Bia, ex giocatore del Napoli ed agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a kisskissnapoli.it:

Che pensi di Buongiorno? Potrà diventare un giorno come Fabio Cannavaro?

“Buongiorno è un giocatore importante, lo conosco da quando faceva le giovanili del Torino. È un difensore moderno che sa giocare a calcio e che fa ancora il difensore, bravo anche in fase offensiva ma sa fare soprattutto il difensore. Un ottimo acquisto del Napoli. Di Cannavaro ce ne sono stati pochi, la carriera che ha fatto parla per lui e arrivare a quei livelli non è per niente semplice, ma Buongiorno promette bene”.

Che pensi di Rafa Marin? Secondo te perchè non ha ancora giocato?

“Se Conte non ha ancora deciso di farlo giocare evidentemente non lo reputa pronto. Se già domani dovesse buttarlo dentro con il Palermo allora potremmo iniziare a vedere che giocatore è, sembra un profilo interessante. Se Manna lo ha preso un motivo ci sarà”

Per un difensore è difficile passare dalla difesa a tre a quella a quattro o viceversa?

“Secondo me non ci sono difficolta nel cambiare modulo. Noi con Lippi al Napoli giocavamo a 3 e a 4: se un difensore sa fare il difensore allora può farlo senza problemi”.

Baniya, giocatore del Palermo, è stato un tuo assistito. In passato è stato vicino al Napoli?

“È vero, ci sono state delle chiacchiere con il Napoli, in passato interessava al club azzurro”

Il Napoli di Conte può lottare per lo scudetto?

“Il Napoli è dentro alla lotta scudetto, con Conte è una squadra forte fortissima. Lotteranno per il campionato insieme a Milan, Juve e Inter”.