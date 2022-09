Barbano: "Osimhen impari a gestire meglio le forze, ma è il punto di forza azzurro"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Esonero Mihajlović? Un imprenditore che ha una squadra di calcio e ritiene che il manager non sia più utile alla propria causa è giusto che lo cambi. Non devono avere senso le condizioni particolari di vita, di salute di un professionista, ma credo che la scelta sia, tuttavia, sbagliata da un punto di vista tecnico. Sinisa ha portato risultati superiori alle aspettative della squadra, è un allenatore che ha compattato un gruppo in una maniera straordinaria e la sua malattia è diventata elemento di coesione. Avrebbe potuto fare una bella stagione e garantire un campionato di tutto rispetto. Il Bologna si è indebolito e se dovesse consegnare ad un allenatore come Ranieri la squadra certificherebbe che punta alla salvezza, molto meno di quanto finora ha garantito Mihajlović.

PSG-Juventus? Non vedo questa risalita della corrente. Nella disunione del PSG si è incuneata la Juventus, senza dimostrare di essere una squadra di livello europeo che se la può giocare. Non ha continuità. Milan? Maignan ha qualche colpa sul gol di ieri, ma è una casualità.

Napoli? Conta la solidità, più del risultato. Non deve prendere sberle come prese dalla Roma, se accade quello non può contare sullo scudetto. Con il Liverpool, in genere, è andata sempre bene. Osimhen è uno dei migliori in Italia a puntare la difesa, a giocare d’anticipo i palloni, ma giocando sempre e sprecando tante energie -anzi, dovrebbe imparare a gestire meglio i suoi scatti- non è arrivato sempre attrezzato agonisticamente, forse per un po’ di stanchezza o un po’ di inesperienza. Complessivamente è il punto di forza di questa squadra. La sua dinamicità, in prospettiva, è qualcosa che può portare il Napoli avanti: è un cantiere in costruzione. Avrei tenuto Fabian Ruiz per poter avere due registi di livello, ma a questo punto l’intesa tra Lobotka e Zielinski è il vero punto di volta del Napoli. Non gli si chiede di giocare come il PSG, ma bisogna velocizzare il palleggio".