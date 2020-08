Barça, bordata dell'ex presidente Laporta: "Incompetenti, vogliono cedere Messi!"

L'ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, attacca duramente la dirigenza blaugrana in merito ai modi in cui sta operando il repulisti. Nello specifico su come hanno congedato Luis Suarez: "Hanno detto a Suarez che non contano su di lui al telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del Presidente e una mancanza di rispetto nei confronti del giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l'immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere Messi e sarebbe un errore che passerebbe alla storia. Povero Barcellona in mano a questi incompetenti".