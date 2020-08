Barça, l'ex ds Braida: "Al Napoli servirà disciplina tattica, assenza di pubblico è un vantaggio"

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ha parlato del ritorno degli ottavi di finale che vedrà Barcellona contro Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto il Napoli abbastanza bene ultimamente, ha fatto buoni risultati. Gattuso saprà dare la carica giusta, serve prepararla bene sotto il punto di vista tattica, il Barcellona va affrontato con grande disciplina tattica, hanno un gran giocatore come Messi che può inventare la soluzione in ogni momento. Bisogna dargli meno spazio possibile, bisogna muoversi bene, ben sincronizzati, serve un'orchestra perfetta, mi auguro e spero che il Napoli possa fare una bella partita. Gli azzurri saranno anche aiutati da questa situazione senza pubblico, è un po' calcio finto. Per me questo non è calcio, ma potrebbe essere un piccolo vantaggio per il Napoli".