Barça, l'ex pres. Gaspart: "Catalani arriveranno nella miglior condizione col Napoli"

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per i napoletani sarà speciale vedere Messi al San Paolo, per i catalani un po' meno visto che sono abituati a vederlo. I napoletani dovranno sperare che Messi non viva la sua miglior notte. Caos Barcellona? Conoscendo i calciatori del Barcellona loro saranno concentrati sul campo. Tutto quello che accade è una tempesta in un bicchier d'acqua, conta il campo ed arriverà al match contro il Napoli nella miglior condizione".