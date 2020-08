Barça, l'ex pres. Gaspart: "Napoli difficile da affrontare, tanti giocatori di qualità..."

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sulla sfida che vedrà di fronte azzurri e catalani: "Un peccato che al Camp Nou non ci saranno tifosi, è sempre un fattore molto importanti, ma abbiamo già visto i valori calcistici. Seguo la Serie A a distanza, non guardo tutte le gare con grande attenzione, ma so che il Napoli è una squadra difficile da affrontare, so che ha tanti giocatori di qualità. Chi sostituirà Insigne, nel caso non giochi, sarà un elemento di qualità".