Barcellona, la delusione di Depay: "Non ho potuto nemmeno conoscere Messi"

Memphis Depay è stato uno dei protagonisti della pre season del Barcellona nonostante sia arrivato da poche settimane. In un'intervista ad El Periodico, l'attaccante olandese ha raccontato la sua accoglienza in Catalunya, rammaricandosi per non aver potuto conoscere Lionel Messi: "Sono stati tutti molto gentili e mi hanno facilitato la vita. Piqué mi ha aiutato molto perché il suo inglese è buono. Con Alba mi sono anche divertito molto. Certo, mi trovo bene con De Jong e Dest, perché ho già li conoscevo. C'è un bel clima nello spogliatoio. Messi? Non l'ho nemmeno conosciuto. È arrivato in ritardo al precampionato per via della sosta dopo la Copa América e non ho potuto nemmeno salutarlo".