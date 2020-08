Barcellona, Setièn smonta le accuse a Gattuso: "Napoli non è squadra difensiva, ha maggior possesso palla della Serie A"

"Il Napoli visto all'andata era diverso, c'è stata una evoluzione. La squadra è migliorata tantissimo, è una grandissima squadra". Parole del tecnico del Barcellona Quique Setièn, che parla così della crescita con Gattuso degli azzurri: "In molti aspetti il Napoli è migliorato. Non è una squadra difensiva, con Gattuso ha il maggior possesso palla della Serie A. Difende bene, sa come farlo. E sa attaccare bene, facendo male agli avversari. Abbiamo studiato a fondo il Napoli, le varie situazioni che possono palesarsi in campo. Proveremo ad obbligarli a difendere il maggior tempo possibile perché in attacco hanno calciatori forti, che possono farci male".

Qui per la conferenza integrale del tecnico.