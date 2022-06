Bargiggia assicura: "Spalletti spinge per Deulofeu ed è in sintonia con ADL"

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, è intervenuto a '1 Football Club', trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, è intervenuto a '1 Football Club', trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio: "Spalletti sta spingendo per l’arrivo di Deulofeu. Appena sarà ceduto un tra Politano e Ounas, lo spagnolo sarà ingaggiato. Osimhen sarà la punta della formazione del tecnico, Deulofeu la sottopunta, Kvaratskhelia sarà collocato a sinistra e Lozano a destra: questo sarà il futuro schieramento in campo del reparto offensivo dei partenopei”.