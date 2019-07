Bargiggia attacca ancora: "Napoli vede fantasmi dappertutto, ha la sindrome da accerchiamento..."

Continua il botta e risposta tra il Napoli e Paolo Bargiggia su Twitter. Il giornalista Mediaset aveva parlato male di Ancelotti, ha ricevuto la risposta del club azzurro, alla quale ha ancora controreplicato così: "Ecco cosa può scaturire da un club che vede fantasmi dappertutto . Che ha la sindrome da accerchiamento e si prende troppo sul serio senza avere adeguata analisi di realtà. La cultura sportiva e lo spessore del Napoli la si vede quando alla fine della presentazione della squadra a Dimaro, i giocatori e il pubblico intonano: "chi non salta bianconero è...". Complimenti. Come quando il Napoli fece un comunicato contro il sottoscritto per dire che scrivevo falsità su Higuain​​​​​​. E tutti sanno com'è andata!".