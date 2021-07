Bargiggia attacca il Governo: “Sta bistrattando anche il calcio che è la terza impresa italiana”

“Il governo sta trattando il calcio in modo vergognoso. C’è un atteggiamento ideologico, precostituito di snobismo per questa realtà, la terza industria del paese, perché se apri gli stadi al 50% imponendo il distanziamento sociale, nonostante green pass, si arriverebbe a riempire la struttura intorno al 30% e la situazione economica per i club continuerebbe ad essere insostenibile - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato durante “Il Sogno Nel Cuore”.

Non voglio pensare che questo rientri in un progetto politico di smantellamento di alcuni settori per poi essere rivenduti alle multinazionali o chicchessìa. Il calcio ha chiesto di riaprire al 100% con green pass, se i vaccini son sicuri perché non riaprire alla gente vaccinata? Ci sono diverse situazioni di ipocrisia pazzesca. Le discoteche non riaprono ma poi fanno feste all’aperto senza distanziamento e mascherina”.