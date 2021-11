Bargiggia avvisa il Napoli: “Occhio al Verona, ha dato una lezione di calcio alla Juve”

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club” è intervenuto il noto giornalista e conduttore di UdineseTV Paolo Bargiggia: “Tudor ha dato una lezione di calcio alla Juventus, non tanto per il risultato ma per come ha giocato e gioca l’Hellas Verona. Le idee di Igor le abbiamo viste anche contro il Milan, dove hanno perso per un autogol. Mi dicono sia molto bravo a preparare i ragazzi fisicamente, portando avanti il format di Ivan Juric, a differenza di quanto fatto da Di Francesco. I calciatori erano stanchi di Ivan Juric, mentre so che Tudor è molto più bravo a fare gruppo. Il Napoli dovrà stare molto attento".