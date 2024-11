Bargiggia: “Conte ha chiesto un difensore per gennaio, non si fida di Juan Jesus”

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio. Buongiorno e Rrahmani non si toccano, ma alle loro spalle Rafa Marin e in particolare Juan Jesus non danno ampie garanzie.

La conferma arriva anche dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia, che nel corso del Processo di Biscardi si è espresso così: “Conte ha chiesto un difensore centrale perchè mi è stato detto che non si fida di Juan Jesus e Rafa Marin è un oggetto misterioso. Si parlava di Kiwior e Dragusin, però è vero che il Napoli proverà a prendere un difensore centrale a gennaio”.