Bargiggia contro Sarri: “Suo progetto una bufala. Guadagna uno sproposito senza meritarlo”

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è andato in onda l’insert “Parola di Bargiggia”, con il noto giornalista e conduttore di UdineseTV Paolo Bargiggia. “L’unico allenatore subentrato a stagione in corso che ha dato una svolta alla sua squadra è Igor Tudor: il Verona ha dimostrato che il progetto Sarri è una bufala. Un allenatore che ha poca empatia col gruppo, vedasi i casi Luis Alberto e Lazzari, e che fa fatica ad insegnare il suo calcio. Io non lo avrei mai preso, perché guadagna uno sproposito e, forse, quelle cifre non sta dimostrando di valerle”.