Bargiggia critico: “Il Napoli rischia con Conte, spero non sia come Mourinho e Allegri…”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TvPlay

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TvPlay: “Il Napoli ha fatto una stagione disastrosa, è bastato prendere il santino di Conte ed è passato tutto. Chi fa questo mestiere non deve cadere in queste trappole. Conte è ancora quello che vince subito gli scudetti e va male in Europa? Stando fermo un anno e mezzo si sarà aggiornato o non si sarà aggiornato? C’è un’isteria collettiva attorno a Conte. Sembra che già si è vinto lo Scudetto. Questo entusiasmo c’era quando Mourinho è arrivato a Roma e quando Allegri è ritornato alla Juventus.

Spero che Conte non sia come Mourinho e Allegri, due esonerati. Il calcio è cambiato. De Laurentiis ha voluto ancora una volta all-in. Da quello che so io, Manna aveva consigliato Pioli. Antonio Conte è il parafulmine ideale per De Laurentiis. Come mai nessun club europeo o italiano che abbia cercato Antonio Conte? De Laurentiis è il più furbo di tutti? Magari sì. La Juve e il Milan non ne hanno voluto sentire. Il Bayern è andato su Kompany. Il Barcellona avrebbe avuto la possibilità di pagare Conte…Nessuno l’ha fatto. Conte non ha neanche un bel curriculum in Europa, ci andrei piano”.