Bargiggia distrugge Mazzarri: “È lui il problema del Napoli, è rimasto al giurassico!”

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay: “Una squadra qualsiasi, il Napoli come le altre, ha bisogno di un allenatore con le idee chiare. Mazzarri è arrivato al Napoli dicendo di aver studiato il 4-3-3, ma poi è tornato a schierare la sua difesa a 3. Contro il Milan dei nuovi arrivi di gennaio ha fatto giocare solo Mazzocchi, per poi buttare dentro tutti nella ripresa per tentare di recuperare il risultato. Malissimo il Napoli, ora è nono in classifica: si tratta di una sconfitta per tutti, per Mazzarri, per i giocatori, ma anche per De Laurentiis.

Kvara? Non è lui il problema del Napoli, una settimana fa è lo stesso che salva i partenopei contro il Verona. Il problema del Napoli è Mazzarri, è rimasto al giurassico e non ha saputo “insegnare” alla squadra la difesa a 4 ed è tornato a 3. Garcia 3 sconfitte in 12 partite di campionato, ce la siamo tanto presa con lui ma la sua media punti è superiore a quella di Mazzarri”.