Bargiggia fa mea culpa: “Non mi aspettavo questo Napoli. Sullo Scudetto…”

Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha commentato così ai microfoni di 1 Station Radio il successo del Napoli ai danni della Lazio: "Diciamo che, onestamente, non ce l'aspettavamo. Le ultime prestazioni del Napoli erano state molte criticate: i cambi di Spalletti contro l'Inter, le scelte tattiche contro il Cagliari e la doppia prestazione deludente contro il Barcellona. Il Napoli, ovviamente, se la giocherà. Io credo che lo scudetto si deciderà nelle ultime 5 giornate. Parlando della partita di ieri: non è stata una squadra brillante contro la Lazio, ma ha vinto con la qualità della sua rosa. Osimhen ha giocato senza, praticamente, essersi mai allenato davvero in settimana. Sul gol di Fabian Ruiz, oltre alla grande tecnica dello spagnolo, abbiamo visto quanto è importante avere il nigeriano in campo, perché ha portato via gli uomini e ha aperto lo spazio per il tiro. Ieri ha giocato molto bene Demme; il non-mercato del Napoli era stato molto criticato ma, ieri sera, il Napoli ha dimostrato di avere una rosa di qualità. Sul match con il Milan, ti posso dire che dalla società mi hanno fatto trapelare che Anguissa e Lozano potranno essere in panchina. Il Napoli ha avuto tante assenze ma, come profondità di rosa, credo non sia secondo a nessuno. L'undici titolare è alla pari con Inter e Juventus".

Le riserve del Napoli sono state all'altezza dei titolari "In determinati momenti sono stati anche meglio dei titolari: Lobotka ha 'tirato la carretta' per tante partite; ieri Ounas ed Elmas hanno offerto un'ottima prestazione. Spalletti si era un po' arrabbiato per le critiche ma, ora, il suo Napoli ha fatto vedere di avere una rosa profonda e di qualità".