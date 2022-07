Bargiggia: “Le parole di Giuntoli su Koulibaly hanno illuso un’intera piazza”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.



Le parole di Giuntoli su Koulibaly hanno illuso la piazza azzurra? "Sì, ha illuso un'intera piazza. Giuntoli ha fatto il suo dovere, ma avrebbe dovuto essere anche realista. Koulibaly ha fatto capire che accettare il Chelsea sarebbe stata una decisione legata alle proprie ambizioni sportive ed onestamente è legittimo, è giusto che venga capito. Ma il ds avrebbe dovuto fare una proroga".

Se Osimhen dovesse essere ceduto, il Napoli ha un piano B? "Ad oggi non ci sono offerte per il nigeriano. La richiesta di De Laurentiis sarebbe di circa 130 miliioni. I piani ci sono, perché il Napoli non potrebbe mai farsi trovare impreparato sul mercato, ma attualmente non sono state presentate offerte".

Ounas out e Deulofeu in? "Sì, Deulofeu arriverebbe soltanto se Ounas dovesse essere ceduto. Attualmente l'operazione non si è conclusa, il Napoli non ha intavolato nessuna trattativa con l'Udinese".

E la situazione di Fabian? "Non ha portato proposte. C'è una situazione di stallo, lo scenario è il medesimo di fine campionato. Non so se trascorrerà un anno in panchina, bisogna verificare gli sviluppi del campionato".

Kepa potrebbe arrivare al Napoli? "Non ci sono novità. La prima operazione che farà il Napoli riguarda il difensore, è una scelta della società. Evidentemente sono tranquilli con Meret tra i pali, le occasioni capiteranno più avanti nel mercato. Non si può prendere un portiere come lo spagnolo con un ingaggio così elevato, almeno attualmente, anche per la filosofia del club azzurro. Il Napoli è comunque una squadra da Champions, sembra che i tifosi siano delusi, ma la squadra ha le idee chiare ed ha la sua logica".