Bargiggia: "Lukaku giocatore limitato. Chiesa ha un accordo con Giuntoli per lasciare"

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TvPlay

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TvPlay.

Su Buongiorno: "Cairo ha rilanciato al Napoli per Buongiorno. Cairo ha chiesto 50 milioni, il Napoli ha offerto 40 milioni. C’è una chiave che può sbloccare trattativa: Simeone al Torino. Non credo che Buongiorno giocherà la prossima stagione al Torino. L’estate scorsa l’aveva praticamente venduto all’Atalanta per 35 milioni, poi il giocatore non se l’è sentita. Cinquanta milioni per Buongiorno? Sul mercato italiano è tanto. Per un difensore non sono pochi”.

Su Lukaku: "E’ molto limitante per il calcio italiano stare dietro a Lukaku. Negli altri campionati europei nessuno se lo fila. Non è che sono tutti fessi. E’ un giocatore con una fisicità, ma limitato tatticamente e tecnicamente. Bisogna giocare solo in un modo con lui e se non è tirato a lucido non è detto che faccia la differenza. Conte però ha una passione sfrenata per lui”.

Su Gudmundsson: "Su Gudmundsson in questo momento ci sono Inter e Napoli. L’Inter ci ha lavorato dall’inizio, ma servono molti incastri, tra cui la cessione di Arnautovic. La situazione Juventus è illeggibile”.

Su Chiesa: "Con la massima armonia, c’è accordo tra Ramadani e Giuntoli. L’agente sta cercando opportunità per Chiesa, in modo tale che porterà eventuali offerte o se non ci saranno offerte convincenti chiederà quanto il calciatore vorrà per il rinnovo. In questo momento lo considero abbastanza fuori dalla Juventus. Quando una società chiede all’agente “trova una soluzione e poi parliamone”, significa tutto tranne che sia incedibile. L’ingaggio di 5,5 mln e mezzo più bonus non è basso e forse non è considerato un giocatore tatticamente evoluto o duttile per fare un calcio diverso che non siano solo strappi. Questo è quello che ho capito lavorando su questa situazione”.

Su Zirkzee: "Su Zirkzee c’è solo da definire e trovare un’intesa sulle commissioni di Joorabchian (agente Zirkzee ndr). Possono trovare un’intesa tra i cinque e i sette e mezzo, rispetto ai quindici. E in qualche modo, metteranno la parte mancante prendendo un giocatore che Joorabchian controlla o che un suo assistito controlla. Mi sembra la stiano aggiustando in questo modo. Ci sono tutti segnali concordanti, aspettiamo che il Milan si sbilanci. Dal club non esce nulla. Il Milan non ha aperto un canale col Bologna, perché c’è una clausola. Se non trovano intesa con Joorabchian e so che la situazione può smuoversi prendendo un giocatore della sua orbita”.

Su Sarri: "Sarri allenatore ingombrante dai campi, dalla Lega, alla Fifa…Alla Juve è stato mandato via perché non andava d’accordo con i senatori e Cristiano Ronaldo, alla Lazio aveva mezza squadra contro. Le società valutano tutto questo. Non vogliono portarsi a casa dei rompic….E’ come Conte. Se non salta il colpo ad effetto di De Laurentiis, si facevano gli stessi ragionamenti”.

Su Koopmeiners: “La prima offerta per Koopmeiners non è andata a buon fine. Quando arriverà Thiago Motta, vedremo se la Juventus alzerà l’offerta. Lo vogliono a tutti i costi. Mercoledì o giovedì ci sarà l’annuncio su Thiago Motta”.