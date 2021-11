Bargiggia non ha dubbi: “Col Verona è un punto guadagnato e non due persi”

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è intervenuto Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato: “Il Milan esce vincitore dal derby, nonostante il pareggio. L’Inter mi sembra un tantino in là con gli anni, e non ha più la cattiveria mostrata sotto la gestione Conte. Mourinho si è dimostrato un uomo da circo, ma ieri si è superato, accusando la società ed il direttore sportivo Pinto, addirittura rimpiangendo Juan Jesus, uno scarto di mercato. Si sarà dimenticato di aver messo ai margini della rosa sei calciatori dopo la debacle col Bodo. Per il Napoli è un punto guadagnato e non due persi: in ventuno giorni gli azzurri hanno giocato sette partite, mentre il Verona cinque.

Inoltre, Spalletti ha messo in campo Anguissa, Fabian, Osimhen ed Insigne che non si sono praticamente mai allenati nella settimana che ha preceduto la gara. I due pareggi stagionali sono arrivati dopo due gare di Europa League, e questo non è un caso. Anche la Roma aveva giocato in El, ma lo aveva fatto applicando turnover e prendendo sei gol in Norvegia. La Lazio ha fatto una gran partita contro la Salernitana, e non è un caso che i biancocelesti stiano rendendo meglio da quando il rapporto tra Sarri e Luis Alberto è migliorato".