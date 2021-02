Bargiggia: "Sarri a Napoli non mi risulta affatto, nelle idee del tecnico c'è un'altra squadra"

Sul proprio sito ufficiale, il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto: "Un giorno si e l’altro pure si susseguono le indiscrezioni su quello che sarà molto probabilmente l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Gattuso ha il contratto in scadenza e De Laurentiis gli ha comunque fatto terra bruciata intorno. Dopo Benitez, nelle ultime ore, sulla maggior parte degli organi di informazione ha ripreso quota il nome di Maurizio Sarri per un suggestivo ritorno. Ma, nella sostanza, questa ipotesi non ci risulta affatto. Soprattutto nelle intenzioni del tecnico toscano che invece sta valutando attentamente il Progetto che gli ha proposto la Fiorentina".