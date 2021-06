Bargiggia sull'Italia: "Se esce ai quarti nessuno ricorderebbe dei record di Mancini"

"Una Nazionale vincente, non si fanno per caso 30 risultati utili consecutivi. Certo è che se si esce, ad esempio, ai quarti di finale dell’Europeo, nessuno si ricorderebbe dei record, perché avrebbe fatto il compitino - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

"L’Italia è molto meno snob del passato, molto vicina alla gente, grazie all’evoluzione di Mancini ed al presidente della Gravina Roberto è cambiato tanto, ricordo che quando era alla Samp, dopo gli allenamenti, andava a casa di Mantovani per convincerlo a venderlo all’Inter e non alla Lazio. Poi, quando io ero il cronista dei nerazzurri e lui l’allenatore, per due anni non ha voluto farsi intervistare da me. Mediaset era dalla mia parte e risolvemmo intervistando a giorni alterni Oriali e Facchetti. La sua antipatia nacque per un editoriale di Controcampo che lui attribuiva a me, ma, in realtà, lo aveva scritto Piccinini. Poi sembrava avessimo fatto pace, fin quando non mi disse che avrebbe messo Recoba in campo in una amichevole, io lo scrissi e lui non lo fece giocare!”