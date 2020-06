Bari, De Laurentiis: "Playoff? Consiglio alla squadra di guardare 'The Laste Dance' su Jordan"

Tutto pronto per i playoff del Bari per la Serie B. Il presidente Luigi De Laurentiis ha invitato la squadra, per caricarsi, a guardare una famosa serie tv di Netflix che sta spopolando in questi giorni: "Verrò a Bari a brevissimo per parlare con la squadra. Ho chiesto di mostrare il documentario ‘The last dance’ dedicato a Michael Jordan. Una pillola motivazionale perché solo attraverso lotte e sacrifici si ottengono i risultati sperati”. Resta ancora l’incognita sulla sede in cui si giocheranno gli spareggi promozione",