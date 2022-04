Bari in B, Cassano: “Capolavoro di Luigi De Laurentiis, ora l’aspettiamo in Serie A”

"Con diversi squalificati importanti come Osimhen e Rrahmani, ha vinto una partita super su un campo abbastanza complicato dove giocare e vincere".

Antonio Cassano, ex giocatore ed attuale opinionista, attraverso i suoi canali social si è così espresso su Atalanta-Napoli e la promozione in Serie B del Bari: “Grande vittoria del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Con diversi squalificati importanti come Osimhen e Rrahmani, ha vinto una partita super su un campo abbastanza complicato dove giocare e vincere.

Un'altra roba molto importante è la promozione in Serie B del mio Bari, la città dove sono nato. E' tornato in cadetteria, la serie che gli compete, anzi il Bari è una squadra da Serie A. La società ha fatto un lavoro eccezionale come tutti i calciatori, Luigi De Laurentiis ha fatto veramente un capolavoro con la seconda promozione. L'aspettiamo in Serie A adesso”.