Bari, LDL: "Con mio padre ho stretto un patto di ferro. Serie A? Penso al Cagliari..."

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "La similitudine tra Napoli e Bari c’è, sia pure in un contesto temporale diverso: il 2004 per il Napoli, il 2018 per il Bari. È la fine di luglio, in pieno periodo vacanziero. Dobbiamo mettere in piedi la squadra in fretta e furia, individuare a Roma il luogo dove consentirle di allenarsi, trovare gli sponsor al volo e al volo Kappa ci fornisce le divise: così ripartiamo dalla Serie D.

Mio padre ed io stipuliamo un patto di ferro: totale indipendenza nella gestione del club, libertà di manovra assoluta. Napoli e Bari in Serie A? Capisco l’interesse, però, in questo momento, mi permetta di pensare solo alle due partite con il Cagliari e ai nostri gioielli".